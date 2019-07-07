Месси — о стычке с Меделем: жёлтых карточек для каждого было бы достаточно

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после победы в матче за бронзовые медали Кубка Америки против Чили (2:1). В этой встрече форвард был удалён на 37-й минуте за стычку с полузащитником соперников Гари Меделем.

«Удаление? Жёлтых карточек для каждого было бы достаточно. Важно, что команда хорошо завершила турнир. Думаю, тот эпизод судье всё же стоило пересмотреть повнимательнее. Получается, VAR тут не помог. Да, я зол, что не доиграл матч, но в остальном я спокоен.

Мы завершили турнир и покидаем его с высоко поднятыми головами. Я горд командой, которая отдала все силы. Надеюсь, что наше достижение оценят по заслугам. Этот состав нашей сборной показал характер и завершил турнир на положительной ноте.

Скалони? Он вырос вместе со всей остальной командой. Под конец турнира мы нашли нужные сочетание и хороший ритм игры», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины в «Твиттере».