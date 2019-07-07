Бубнов: «Локо» явно чувствует себя гораздо лучше, чем на старте прошлого сезона

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу «Локомотива» над «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».

«Первое, что бросилось в глаза по итогам встречи, — обе команды неплохо подготовились физически к предстоящему сезону. В этом плане особенно понравился «Локомотив», который все 90 минут провёл свежо и на высоких скоростях.

«Железнодорожники» понравились ещё и игрой в атакующей линии, хотя без Фарфана и Фернандеша она, как казалось, ослабла. Смолов, братья Миранчуки, Жемалетдинов очень хорошо смотрелись на чужой половине поля, постоянно обостряли и забивали. «Локомотив» отметился красивыми голами, что говорит о силе его нападения. «Зенит» же больше старался действовать через фланги и тоже преуспел, оба раза отличившись именно в такой манере.

У обеих команд летом случилось не так много изменений, так что не удивлён, что первый матч получился таким. И у «Локо», и у «Зенита» сыгранные составы, которые формировались в прошлом сезоне. Думаю, в скором времени появятся ещё новички, вернутся в строй травмированные, и соперники начнут прибавлять. С каждым матчем они будут смотреться всё увереннее.

В психологическом плане «Локомотиву» наверняка приятно выиграть трофей. Кроме того, команда явно чувствует себя гораздо лучше, чем на старте прошлого сезона, а это крайне важно. Впрочем, «Зенит» в состоянии оставить неудачу позади, сделать определённые выводы и двигаться дальше. Не думаю, что этот матч окажет серьёзное влияние на результаты команд в начале чемпионата, в котором обе будут бороться за титул», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» со счётом 1:0.