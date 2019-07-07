Полиция подозревает врачей в подделке медицинских отчётов о смерти Астори

Итальянская полиция подозревает врачей в подделке медицинских отчётов о смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори, сообщает Football Italia.



По информации источника, полиция начала расследование в отношении профессора Джорджио Галанти, который был последним специалистом, подписавшим сертификат пригодности Астори для занятий профессиональным спортом 10 июля 2017 года. Предполагается, что документ, являющийся частью этого процесса сертификации, был подделан впоследствии, 19 апреля 2019 года, чтобы создать впечатление, что Галанти провёл все необходимые медицинские тесты, фиксирующие работу сердца Астори, однако на тот момент они не были проведены.



В отчёте полиции указано, что документы были сфальсифицированы кем-то, кто сотрудничал с Галанти. Это было сделано, чтобы предотвратить преследование профессора по факту профессиональной халатности.



Напомним, 31-летний Астори скончался в ночь на 4 марта 2018 года в гостиничном номере в Удине в преддверии матча с «Удинезе». Ранее предполагалось, что Астори скончался от тахиаритмии (ускорение работы сердца. — Прим. «Чемпионата»), однако истинные причины смерти игрока до сих пор выясняются.

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