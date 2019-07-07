Гончаренко: в таком большом клубе, как ЦСКА, неуместно обсуждать задачи

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от встречи с болельщиками московского клуба.
«Спасибо болельщикам, что старались поддерживать нас на каждом матче, ездили на выезды. Ожидания? Когда ты работаешь в таком большом клубе, неуместно обсуждать задачи. Мы с Романом Юрьевичем Бабаевым даже не обсуждали, какое место мы займём. ЦСКА — один из самых титулованных клубов страны. Какие бы трудности ни были, мы должны продолжать развиваться, стараться выигрывать. Мы должны играть только на победу и выигрывать все турниры в такой атмосфере», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в групповой этап Лиги Европы-2019/20.
- 7 июля 2019
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