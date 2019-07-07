Гончаренко: Чалов превратился в лидера ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками поделился мнением о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове. Напомним, форвард московского клуба стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.
«Однозначно Чалов превратился в лидера, учитывая возраст команды. Капитан у нас Акинфеев, но если есть выбор в контрольных матчах, когда Игорь не играет, то Чалов или Васин капитаны», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.
Бабаев: не пришло время куда-то отдавать Чалова, ЦСКА не намерен это делать
- 7 июля 2019
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