Гончаренко рассказал, почему Акинфеев не бьёт пенальти

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками, сказал, что голкипер команды Игорь Акинфеев умеет хорошо пробивать штрафные и 11-метровые, но не делает этого по одной причине.

«У него поставленный удар, хорошо бьёт штрафные и пенальти. Но он всегда говорит одну фразу: «Не хочу обижать коллег», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основу «армейцев» вратарь начал играть в 2002 году.