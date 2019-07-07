Гончаренко рассказал, почему Акинфеев не бьёт пенальти
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками, сказал, что голкипер команды Игорь Акинфеев умеет хорошо пробивать штрафные и 11-метровые, но не делает этого по одной причине.
«У него поставленный удар, хорошо бьёт штрафные и пенальти. Но он всегда говорит одну фразу: «Не хочу обижать коллег», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основу «армейцев» вратарь начал играть в 2002 году.
«Руки Вверх» никогда не предам. Так же как ЦСКА». Новое интервью с Акинфеевым
О последних результатах ЦСКА, Гончаренко и любви.
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