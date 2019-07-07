Дзагоев: не помню, чтобы болельщики ЦСКА бастовали, отсюда семейная обстановка

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев на встрече с болельщиками рассказал об атмосфере в клубе.

«Почему у нас всё время семья? Это такие люди, как Игорь, который всё ещё с нами. Братья Березуцкие, Игнашевич. Эти ребята создавали костяк, мы подхватили у них атмосферу. Болельщики нас всегда поддерживают. Не припомню, чтобы болельщики у нас бастовали. Отсюда идёт семейная обстановка», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дзагоев выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. С «армейцами» 29-летний футболист трижды становился чемпионом России, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.



В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.