Дзагоев: надеюсь приносить пользу ЦСКА, как это было когда-то

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев, восстанавливающийся после травмы передней крестообразной связки правого колена, во время встречи с болельщиками рассказал о настрое на сезон-2019/20.

«Настрой боевой. Была нехорошая череда травм, всё хорошо сейчас. В конце августа -начале сентября планирую приступить к полноценной работе. Надеюсь приносить пользу, как это было когда-то», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Алан выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча и забил 75 голов. С «армейцами» 29-летний футболист трижды становился чемпионом России, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В минувшей кампании ЦСКА финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и занял последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.