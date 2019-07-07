Ракитич: перед матчем с Россией смотрел, как Рокки дрался с Иваном Драго

Полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной команды Хорватии Иван Ракитич рассказал, как перед матчем 1/4 финала чемпионата мира — 2018 со сборной России посмотрел фильм «Рокки 4» для мотивации.
«Я смотрел, как Рокки сражался с Иваном Драго, и задался вопросом, можем ли мы сделать что-то подобное, поскольку русские очень сильные и высокие. Но нам удалось одержать победу, как и Рокки», — приводит слова Ракитича 24sata.
Напомним, основное время игры завершилось со счётом 1:1. В двух дополнительных таймах команды забили другу другу ещё по одному мячу. Победитель был определён в серии пенальти, где удачливее оказались хорваты — 4:3.
«Рокки 4» вышел в конце 1985 году. Роль американского боксёра Рокки Бальбоа исполнил Сильвестр Сталлоне, а Ивана Драго из СССР — Дольф Лундгрен.
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