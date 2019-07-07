«Кафе у Ильзата» и баскетболист Сигурдссон. Фото со встречи ЦСКА с фанатами

7 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» «армейский» клуб провёл открытую тренировку, после которой состоялась встреча с болельщиками, на которой генеральный директор Роман Бабаев и главный тренер Виктор Гончаренко ответили на вопросы. Также с болельщиками общались Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Марио Фернандес и Никола Влашич.

После этого болельщики разделились на несколько интерактивных зон, и самая большая очередь ожидаемых собралась к палатке с пловом от Ильзата Ахметова и Такумы Нисимуры.

Другие футболисты играли с фанатами в баскетбол, кикер и другие игры, которые были организованы в специальных интерактивных зонах.

Фоторепортаж со встречи с болельщиками был подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Голубовичем.