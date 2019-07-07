«Монако» без Головина проиграл «Локерену» со счётом 0:5

«Монако» в контрольном матче проиграл бельгийскому «Локерену» со счётом 0:5. Встреча состоялась в Бельгии, где монегаски проводят предсезонный сбор.

Российский полузащитник Александр Головин не принимал участия в матче, так как не поехал в Бельгию, как и другие футболисты команды, игравшие в июне за сборные.

«Локерен» — «Монако» — 5:0 (3:0)

Голы: Хайрич (20, с пенальти), Мбайо (32, 48), Хайрич (37), Чибуабуа (79)

«Монако» (стартовый состав): Бенальо, Сидибе, Попович, Налдо, Силва, Боскила, Массенго, Ахолу, Мбоула, Гуано, Кардона.

В минувшем сезоне «Локерен» занял последнее место в чемпионате Бельгии и вылетел во второй дивизион. «Монако» финишировал на 17-м месте в Лиге 1 и сумел избежать понижения в классе.