Экс-игрок «Спартака» Йенчи: не знаю, подходит ли РПЛ для Хаджи

Бывший игрок «Спартака» Адриан Йенчи прокомментировал информацию об интересе красно-белых к полузащитнику «Вииторула» Янису Хаджи.
«Я был удивлён интересом „Спартака“ к Янису Хаджи. Это очень сильный чемпионат. «Спартак» — команда с традициями, может быть, самая популярная команда в России. За последние 10 лет они ничего не добились, они не добились результатов в еврокубках. Кажется, они хотят вкладывать больше средств в создание команды из талантливых молодых игроков.
Не знаю, подходит ли этот чемпионат Янису, потому что это жёсткий и сильный чемпионат. Большое внимание там уделяется физике, а не тактике. Не все команды имеют свою игровую философию. Особый акцент делается на аргентинцев и бразильцев, а не игроков из Европы.
Также там очень длинные перелёты. Многие иностранцы недовольны этим. Но к этому привыкаешь, есть чартерные рейсы, очень хорошие условия для перелётов. Другим негативным фактором является погода.
Хотел бы видеть Яниса в другой стране, может быть, в Бельгии, Нидерландах или что-то в этом роде. Это хорошая площадка для дальнейшего роста. В России всё выглядит сложнее, там трудно себя проявить, там тебя никто не ждёт. Я хочу, чтобы он играл, потому что в противном случае он будет страдать", — цитирует Йенчи Prosport.ro.
- 7 июля 2019
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