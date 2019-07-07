Икарди и Найнгголан отправятся на первый предсезонный сбор «Интера»

Пресс-служба миланского «Интера» на официальном сайте объявила список игроков, которые отправятся на первый предсезонный сбор в Швейцарию.
В список игроков попали полузащитник Раджа Найнгголан и нападающий Мауро Икарди, несмотря на слова генерального директора «Интера» Беппе Маротты о том, что клуб намерен расстаться с обоими футболистами.
Полный список игроков выглядит так:
вратари: Самир Ханданович, Даниэле Паделли, Томмазо Берни, Филип Станкович;
защитники: Данило Д'Амброзио, Энрике Дальберт, Стефан де Врей, Андреа Раноккия, Милан Шкриньяр, Майкл Нтубе, Лоренцо Пирола;
полузащитники: Борха Валеро, Марсело Брозович, Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини, Жоау Мариу, Валентино Лазаро, Раджа Найнгголан, Иван Перишич, Стефано Сенси, Люсьен Агуме, Тибо Персин;
нападающие: Мауро Икарди, Маттео Политано, Самуэле Лонго, Факундо Колидио, Себастьяно Эспозито, Эдоардо Вергани.
- 7 июля 2019
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