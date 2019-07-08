Евсеев — о 9:1: результат хороший, но мы понимаем, против какой команды играли

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу над австрийским «Ваккером» (9:1) на сборах в Австрии.

«Этот соперник играл до встречи с нами против «Зенита», киевского «Динамо», тульского «Арсенала». Каким составом, мы не могли предположить. Сегодня играли против того состава, который поставил тренер команды противника.

Мы довольно качественно действовали в атаке, качественно завершали, поэтому такой результат. Вы правильно подметили, у нас практически в каждой игре были моменты, эпизоды, в которых не хватало завершающего удара. Где-то была неточность, где-то хорошо играл вратарь.

В первом тайме могли забить больше, чем три мяча. Во втором тайме забили практически сразу 3-4 мяча. Результат хороший, но мы понимаем, против какой команды играли», — приводит слова Евсеева пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах за место в РПЛ «Уфа» одолела «Томь» (2:0, 0:1).

