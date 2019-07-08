Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Видеообзор победы сборной Бразилии над Перу в финальном матче Кубка Америки

Видеообзор победы сборной Бразилии над Перу в финальном матче Кубка Америки
Футбол / Южная Америка 0

Завершился финальный матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу. Встреча проходила в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе «Маракана». Победу в игре со счётом 3:1 одержали хозяева турнира.

Первый мяч в матче был забит на 15-й минуте. После подачи с фланга от Габриэла Жезуса ворота перуанцев распечатал Эвертон. На 44-й минуте Хосе Паоло Герреро счёт сравнял, реализовав пенальти, который был назначен за игру рукой Тьяго Силвой. Однако ещё до перерыва Жезус вывел бразильцев вперёд.

После перерыва Жезус снова оказался в центре внимания. На 70-й минуте он получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Однако воспользоваться численным преимуществом перуанцы не смогли. Более того, на 88-й минуте Ришарлисон, реализовав пенальти, поставил точку в игре.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент