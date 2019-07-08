Чорлука: начать сезон победой в Суперкубке — это красиво

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам Алексея Миранчука.

«Начать сезон именно так — это красиво. Особенно если играешь против такой команды, как «Зенит». Мы проигрывали 1:2, но сумели вернуться в игру и показать характер. Очень приятно, что это произошло в Москве при таком количестве болельщиков. Они поддерживают нас всегда, не только в финальных играх, а в каждом матче. За это им большое спасибо!» — приводят слова Чорлуки «Известия».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0.