Мексика обыграла США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Завершился финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и США. Встреча проходила в Чикаго на стадионе «Солджер Филд». Встречу обслуживал главный арбитр Марио Эскобар из Гватемалы. Победу со счётом 1:0 одержала сборная Мексики.



Единственный гол в матче был забит на 73-й минуте. Отличился экс-игрок «Барселоны» и «Вильярреала», а ныне хавбек «Лос-Анджелес Гэлакси» Хонатан дос Сантос с передачи защитника Рауля Хименеса.



Обыграв США, сборная Мексики в 11-й раз стала обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ (1965, 1971, 1977 ,1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019). Это наибольшее количество среди всех участников турнира, который до 1991 года назывался чемпионат наций КОНКАКАФ.