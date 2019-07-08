Эль-Шаарави перешёл из «Ромы» в «Шанхай Шэньхуа» за € 18 млн

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави стал игроком «Шанхай Шеньхуа», сообщает официальный сайт китайского клуба. По сведениям итальянских СМИ, 26-летний футболист египетского происхождения заключил трёхлетнее соглашение, по которому получит от новой команды около € 40 млн. Стоимость перехода, включая бонусы, составила € 18 млн.

Ранее сообщалось, что нападающий не желает покидать Европу, потому что рассчитывает играть на высоком уровне.

Эль-Шаарави выступал за «Рому» с 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал 3 результативные передачи. Всего за римский клуб Эль-Шаарави провёл 100 матчей, где сумел забить 32 мяча.