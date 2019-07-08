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Жезус ударил кабинку с экраном VAR и расплакался из-за удаления в финале с Перу

Жезус ударил кабинку с экраном VAR и расплакался из-за удаления в финале с Перу
Футбол / Южная Америка 0

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус не смог сдержать себя в руках после удаления в финальном матче Кубка Америки с Перу, который прошёл на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев турнира.

На 70-й минуте встречи главный арбитр показал Жезусу вторую жёлтую карточку, после чего игрок вышел из себя. Уходя с поля, Габриэл пнул бутылку с водой, а также ударил кулаком по кабинке в экраном, на котором судья просматривает видеоповторы. Уже в подтрибунном помещении форвард не сдержал слёз.

Изображение доступно в «твиттере» издания Daily Mail.

Жезус в решающей игре Кубка Америки отметился результативной передачей, после которой нападающий Эвертон открыл счёт, и забил сам. Также в составе бразильцев отличился Ришарлисон.

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Эвертон из «Гремио» забил первый гол и заработал пенальти в финале с Перу.
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