Жезус ударил кабинку с экраном VAR и расплакался из-за удаления в финале с Перу

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус не смог сдержать себя в руках после удаления в финальном матче Кубка Америки с Перу, который прошёл на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев турнира.
На 70-й минуте встречи главный арбитр показал Жезусу вторую жёлтую карточку, после чего игрок вышел из себя. Уходя с поля, Габриэл пнул бутылку с водой, а также ударил кулаком по кабинке в экраном, на котором судья просматривает видеоповторы. Уже в подтрибунном помещении форвард не сдержал слёз.
Изображение доступно в «твиттере» издания Daily Mail.
Жезус в решающей игре Кубка Америки отметился результативной передачей, после которой нападающий Эвертон открыл счёт, и забил сам. Также в составе бразильцев отличился Ришарлисон.
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