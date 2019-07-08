Жезус ударил кабинку с экраном VAR и расплакался из-за удаления в финале с Перу

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус не смог сдержать себя в руках после удаления в финальном матче Кубка Америки с Перу, который прошёл на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев турнира.



На 70-й минуте встречи главный арбитр показал Жезусу вторую жёлтую карточку, после чего игрок вышел из себя. Уходя с поля, Габриэл пнул бутылку с водой, а также ударил кулаком по кабинке в экраном, на котором судья просматривает видеоповторы. Уже в подтрибунном помещении форвард не сдержал слёз.

Изображение доступно в «твиттере» издания Daily Mail.



Жезус в решающей игре Кубка Америки отметился результативной передачей, после которой нападающий Эвертон открыл счёт, и забил сам. Также в составе бразильцев отличился Ришарлисон.