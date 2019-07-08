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Моцарт назвал самого сильного футболиста «Спартака» своей эпохи

Моцарт назвал самого сильного футболиста «Спартака» своей эпохи
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» Сантос Моцарт назвал сильнейшего футболиста красно-белых, с которым ему приходилось играть.

«Самым сильным игроком «Спартака» в мою эпоху был Титов. Крайне умный футболист. Очень жаль, что мы с таким составом не выиграли чемпионат России.

Остался ли на связи с кем-то из «Спартака»? Увы, нет. Практически со всеми потерял контакт. С Кавенаги один раз пересеклись, когда он выступал в чемпионате Бразилии. С Клементе Родригесом тоже, когда он играл за «Сан-Паулу». С Веллитоном иногда списываюсь. Ну и ещё общаюсь с Гилерме из «Локомотива». У него жена из Куритибы, и они приезжают периодически», — сказал Моцарт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Моцарт защищал цвета «Спартака» с 2005 по 2009 год. В составе красно-белых бразильский хавбек трижды становился серебряным призёром чемпионата России.

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Телингатер нашёл Моцарта и расспросил его обо всём: Черчесове, Дзюбе, Титове и фабрике по производству кашасы.
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