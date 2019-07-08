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УЕФА пригласил Аргентину выступить в Лиге наций после слов Месси про КОНМЕБОЛ

УЕФА пригласил Аргентину выступить в Лиге наций после слов Месси про КОНМЕБОЛ
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сборная Аргентины может прекратить выступление в Кубке Америки после конфликта с КОНМЕБОЛ, сообщает Fox Sports.

По информации источника, Аргентинская федерация футбола получила предложение от УЕФА выступить в Лиге наций. Утверждается, что запрос из организации пришёл после того, как нападающий и капитан национальной команды Лионель Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Ранее сообщалось, что Месси могут отстранить от выступлений за сборную Аргентины на два года за его высказывания.

Напомним, в июне завершился первый розыгрыш Лиги наций. Победителем плей-офф соревнования стала сборная Португалии, для которой турнир был домашним. В четвёрке сильнейших также оказались команды Нидерландов, Англии и Швейцарии.

КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси в коррупции
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