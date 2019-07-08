УЕФА пригласил Аргентину выступить в Лиге наций после слов Месси про КОНМЕБОЛ

Сборная Аргентины может прекратить выступление в Кубке Америки после конфликта с КОНМЕБОЛ, сообщает Fox Sports.



По информации источника, Аргентинская федерация футбола получила предложение от УЕФА выступить в Лиге наций. Утверждается, что запрос из организации пришёл после того, как нападающий и капитан национальной команды Лионель Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.



Ранее сообщалось, что Месси могут отстранить от выступлений за сборную Аргентины на два года за его высказывания.



Напомним, в июне завершился первый розыгрыш Лиги наций. Победителем плей-офф соревнования стала сборная Португалии, для которой турнир был домашним. В четвёрке сильнейших также оказались команды Нидерландов, Англии и Швейцарии.

КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси в коррупции