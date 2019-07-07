КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси в коррупции

КОНМЕБОЛ ответила на обвинения в коррупции со стороны нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
«В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете, и основной принцип честной игры — принимать результаты с преданностью и уважением. То же самое относится к арбитражным решениям, которые являются человеческими и всегда будут совершаемыми.
Недопустимо, что из-за инцидентов соревнования, в котором участвовали 12 команд на равных, были необоснованные обвинения в том, что не хватает правды и ставится под сомнение целостность Кубка Америки.
Эти обвинения представляют собой неуважение к соревнованию, всем участвующим игрокам и сотням специалистов КОНМЕБОЛ, учреждению, которое неустанно работает для прозрачности, профессионализации и развития южноамериканского футбола с 2016 года», — говорится в заявлении организации.
В субботу, 6 июля, состоялся матч за третье место Кубка Америки Аргентина — Чили (2:1). Капитан победителей был удален на 37-й минуте матча за стычку с полузащитником чилийцев Гари Меделем. После финального свистка Месси отказался присутствовать на церемонии награждения. Это связано с обвинениями в коррупции, которые аргентинец адресовал КОНМЕБОЛ.
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