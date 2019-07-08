Обвинённый в растлении мальчика экс-врач «Уотфорда» найден мёртвым в своём доме

Бывший врач «Уотфорда» Фил Эдвардс был найден мёртвым в своём доме в Уилстоне, где он проживал один, сообщает The Sun.



По словам издания, в полиции уверены, что 60-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Такой шаг, вероятно, связан с расследованием, которое ведётся в его отношении. В прошлом месяце Эдвардс был арестован и обвинён в растлении мальчика. Позднее его отпустили под залог, однако правоохранительные органы продолжили расследование.



Эдвардс ранее также работал в таких клубах, как «Барнет» и «Бирмингем Сити».



«Уотфорд» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 50 очков в 38 турах. Отрыв «шершней» от зоны вылета составил 16 очков. С итоговой таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».