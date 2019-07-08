Обвинённый в растлении мальчика экс-врач «Уотфорда» найден мёртвым в своём доме

Бывший врач «Уотфорда» Фил Эдвардс был найден мёртвым в своём доме в Уилстоне, где он проживал один, сообщает The Sun.
По словам издания, в полиции уверены, что 60-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Такой шаг, вероятно, связан с расследованием, которое ведётся в его отношении. В прошлом месяце Эдвардс был арестован и обвинён в растлении мальчика. Позднее его отпустили под залог, однако правоохранительные органы продолжили расследование.
Эдвардс ранее также работал в таких клубах, как «Барнет» и «Бирмингем Сити».
«Уотфорд» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 50 очков в 38 турах. Отрыв «шершней» от зоны вылета составил 16 очков. С итоговой таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 8 июля 2019
-
14:31
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
14:04
-
13:45
-
13:35
-
13:24
-
13:04
-
12:56
-
12:44
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:04
-
11:43
-
11:26
-
11:21
-
11:11
-
11:04
-
10:43
-
10:40
-
10:25
-
10:24
-
10:23
-
10:05
-
10:03
-
09:57
-
09:42
-
09:27
-
09:25
-
09:09
-
08:56
-
08:21
-
07:34