Агент Оникуру опроверг слухи об отказе футболиста переходить в ЦСКА

Гильям Костет-Бармада, агент нападающего «Эвертона» Анри Чуквуемека Оникуру, прокомментировал информацию об отказе футболиста переходить в ЦСКА.
«Могу сказать, что ЦСКА действительно интересуется Оникуру. Форвард отказался переходить в ЦСКА? Это не так. К сожалению, больше не могу пока ничего сказать», — приводит слова агента Sport24.
Ранее сообщалось, что «армейцы» вступили в переговоры по трансферу 22-летнего нападающего, однако тот отказался перебираться в Москву, отдав предпочтение «Галатасараю». Нигериец хотел бы ещё на год уйти в аренду в турецкий клуб и сыграть в его составе в Лиге чемпионов.
В минувшем сезоне Оникуру принял участие в 31 матче турецкой Суперлиги, в котором записал на свой счёт 14 голов, а также получил 7 жёлтых карточек. «Галатасарай» по итогам кампании стал чемпионом страны, опередив ближайшего преследователя на два очка. Контракт нападающего с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года.
- 8 июля 2019
-
14:31
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
14:04
-
13:45
-
13:35
-
13:24
-
13:04
-
12:56
-
12:44
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:04
-
11:43
-
11:26
-
11:21
-
11:11
-
11:04
-
10:43
-
10:40
-
10:25
-
10:24
-
10:23
-
10:05
-
10:03
-
09:57
-
09:42
-
09:27
-
09:25
-
09:09
-
08:56
-
08:21
-
07:34