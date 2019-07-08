Агент Оникуру опроверг слухи об отказе футболиста переходить в ЦСКА

Гильям Костет-Бармада, агент нападающего «Эвертона» Анри Чуквуемека Оникуру, прокомментировал информацию об отказе футболиста переходить в ЦСКА.



«Могу сказать, что ЦСКА действительно интересуется Оникуру. Форвард отказался переходить в ЦСКА? Это не так. К сожалению, больше не могу пока ничего сказать», — приводит слова агента Sport24.



Ранее сообщалось, что «армейцы» вступили в переговоры по трансферу 22-летнего нападающего, однако тот отказался перебираться в Москву, отдав предпочтение «Галатасараю». Нигериец хотел бы ещё на год уйти в аренду в турецкий клуб и сыграть в его составе в Лиге чемпионов.



В минувшем сезоне Оникуру принял участие в 31 матче турецкой Суперлиги, в котором записал на свой счёт 14 голов, а также получил 7 жёлтых карточек. «Галатасарай» по итогам кампании стал чемпионом страны, опередив ближайшего преследователя на два очка. Контракт нападающего с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года.

Форвард «Эвертона» Оникуру отказался переходить в ЦСКА