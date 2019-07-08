«Реал» не хочет продавать Хамеса в «Атлетико»

Будущее полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса остаётся неопределённым.



Как сообщает AS, основными претендентами на колумбийца по-прежнему остаются «Наполи» и «Атлетико». При этом «сливочные» не горят желанием продавать 27-летнего футболиста «матрасникам» и предпочитают вариант с трансфером в итальянский клуб.



Проблемой для «Реала» является тот факт, что «Атлетико», в отличие от «Наполи», готов удовлетворить финансовые запросы клуба и заплатить за Хамеса требуемые € 40 млн. «Наполи» в свою очередь всё ещё не согласовал переход игрока, поскольку хочет договориться о другой структуре трансфера.



Напомним, последние два сезона Хамес на правах аренды выступал за «Баварию». Мюнхенский клуб мог выкупить полузащитника за € 42 млн, но отказался от сделки.

Хамес хочет перейти в «Атлетико»