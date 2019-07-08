Сутормин подписал контракт с «Зенитом» на 4 года
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин подписал контракт с «Зенитом».
Соглашение между футболистом и петербургским клубом рассчитано на четыре года.
Напомним, 25-летний хавбек перешёл в казанский клуб в конце июня из «Оренбурга». Футболист подписал с «Рубином» контракт до лета 2023 года.
Сутормин — воспитанник «Зенита». В минувшем сезоне он провёл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил восемь голов, отдал одну результативную передачу, а также получил семь жёлтых карточек. Также хавбек принял участие в двух матчах Кубка России, в которых стал автором одного гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».
Три российских клуба интересуются полузащитником сборной Уругвая
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