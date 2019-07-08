Полиция заинтересовалась спором Балотелли с прохожим, съехавшим на мопеде в море

Одиозный нападающий Марио Балотелли в очередной раз попал в неприятную историю. Итальянская полиция заинтересовалась его выходкой двухдневной давности — тогда он заплатил € 2 тыс. случайному прохожему за то, чтобы тот в трусах съехал на мопеде в реку. Об этом сообщает Football Italia.

Видео доступно в «инстаграме» Марио Балотелли.

Балотелли могут быть предъявлены обвинения в организации азартных игр — сообщается, что действия мужчины были следствием спора с футболистом. Ещё одним пунктом, по которому футболисту могут быть выдвинуты обвинения, является намеренное загрязнение моря.



28-летний футболист в настоящее время является свободным агентом. Его контракт с «Марселем» не был продлён. Ранее итальянец выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и «Ниццу».