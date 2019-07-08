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«Зенит» объявил о переходе Набиуллина в «Сочи»

«Зенит» объявил о переходе Набиуллина в «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин перейдёт в «Сочи».

«Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Сочи» достигли соглашения о переходе защитника. По условиям договора «Зенит» сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока», — сообщает официальный «твиттер» петербургского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что на игрока претендовал также «Ахмат», но «Сочи» являлся фаворитом в борьбе за него.

24-летний Набиуллин является воспитанником «Рубина». В «Зенит» он перешёл в феврале 2018 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В минувшем сезоне Набиуллин принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действителен до лета 2022 года.

«Сочи» объявил о переходе Полоза
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