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Боярский — о переходе Сутормина: это та политика, которая приведёт к результатам

Боярский — о переходе Сутормина: это та политика, которая приведёт к результатам
Футбол / РПЛ 0

Известный российский актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал переход в петербургский клуб полузащитника «Рубина» Алексея Сутормина, а также поделился мнением о поражении команды в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:3).

«Замечательный и великолепный трансфер Сутормина, можно только приветствовать таких игроков. Думаю, он нужен был Семаку. Не могу сказать, что я специалист по трансферам, но пока Семак ошибок с трансферами не делал, он ведёт грамотную политику, и результат налицо. Думаю, это не только решение тренера, совещание было серьёзное, взвесили все за и против. Наверное, это та политика, которая приведёт к определённым результатам. Повысились ли шансы на чемпионство с этим трансфером? Мне не очень важно, чтобы «Зенит» был именно на первом месте, но в тройку клуб обязан войти. Так и будет. Но общий уровень чемпионата вырос, так что все команды будут подтягиваться.

Мы проиграли «Локомотиву» в матче за Суперкубок, но игра была замечательной, все зрители получили удовольствие. Для меня это не проигрыш, а доказательство того, что наш футбол поднимается на европейский уровень», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сутормин — о переходе в «Зенит»: понимал, что другого такого шанса не будет
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