Боярский — о переходе Сутормина: это та политика, которая приведёт к результатам

Известный российский актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал переход в петербургский клуб полузащитника «Рубина» Алексея Сутормина, а также поделился мнением о поражении команды в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:3).
«Замечательный и великолепный трансфер Сутормина, можно только приветствовать таких игроков. Думаю, он нужен был Семаку. Не могу сказать, что я специалист по трансферам, но пока Семак ошибок с трансферами не делал, он ведёт грамотную политику, и результат налицо. Думаю, это не только решение тренера, совещание было серьёзное, взвесили все за и против. Наверное, это та политика, которая приведёт к определённым результатам. Повысились ли шансы на чемпионство с этим трансфером? Мне не очень важно, чтобы «Зенит» был именно на первом месте, но в тройку клуб обязан войти. Так и будет. Но общий уровень чемпионата вырос, так что все команды будут подтягиваться.
Мы проиграли «Локомотиву» в матче за Суперкубок, но игра была замечательной, все зрители получили удовольствие. Для меня это не проигрыш, а доказательство того, что наш футбол поднимается на европейский уровень», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 8 июля 2019
-
23:22
-
23:16
-
23:04
-
22:45
-
22:30
-
22:27
-
22:19
-
22:19
-
22:18
-
21:46
-
21:34
-
21:33
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:23
-
20:20
-
20:07
-
20:05
-
20:01
-
19:35
-
19:34
-
19:28
-
19:27
-
19:05
-
18:46
-
18:19
-
18:08
-
18:05
-
17:59
-
17:36
-
17:29
-
17:16
-
17:06