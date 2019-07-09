Сутормин — «Рубину»: спасибо за прекрасную неделю!
Бывший полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин в своём «инстаграме» попрощался с командой из Казани.
«Спасибо за прекрасную неделю!» — написал полузащитник.
25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами. Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение между футболистом и «Зенитом» рассчитано на четыре года.
Сутормин является воспитанником «Зенита», но за клуб из Санкт-Петербурга не провёл ни одного матча. Ранее он играл за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». На счету хавбека семь матчей за молодёжную сборную России, в которых он стал автором одного забитого мяча.
Сутормин — о переходе в «Зенит»: понимал, что другого такого шанса не будет
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