«Вест Хэму» предложили подписать контракт с Балотелли

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Марио Балотелли может вернуться в Англию. Как сообщает The Telegraph, представители итальянского футболиста предложили главному тренеру «Вест Хэма» Мануэлю Пеллегрини поработать со своим бывшим подопечным по «Манчестер Сити».
Напомним, что 28-летний игрок в настоящее время, после истечения своего контракта с «Марселем», является свободным агентом, но пока Пеллегрини не проявил интереса к форварду.
Ранее в СМИ сообщалось, что Балотелли находится в расположении «Брешии» и клуб намерен заключить с ним соглашение. Итальянец перешёл в «Марсель» в январе 2019 года из «Ниццы» на правах свободного агента. В минувшем сезоне форвард принял участие в 10 матчах чемпионата Франции в составе «Ниццы» и отдал одну результативную передачу. За «Марсель» он сыграл 15 матчей и стал автором восьми забитых мячей.
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