В РПЛ подчеркнули, что переход Сутормина в «Зенит» был законным

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
«Санта-Барбара, как многие написали… Но никаких нарушений с точки зрения закона не было. Этот игрок не был зарегистрирован в лиге «Рубином», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами. Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение между футболистом и «Зенитом» рассчитано на четыре года.
Сутормин является воспитанником «Зенита», но за клуб из Санкт-Петербурга не провёл ни одного матча. Ранее он играл за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». На счету хавбека семь матчей за молодёжную сборную России, в которых он стал автором одного забитого мяча.
- 9 июля 2019
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