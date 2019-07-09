В РПЛ подчеркнули, что переход Сутормина в «Зенит» был законным

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».



«Санта-Барбара, как многие написали… Но никаких нарушений с точки зрения закона не было. Этот игрок не был зарегистрирован в лиге «Рубином», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами. Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение между футболистом и «Зенитом» рассчитано на четыре года.



Сутормин является воспитанником «Зенита», но за клуб из Санкт-Петербурга не провёл ни одного матча. Ранее он играл за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». На счету хавбека семь матчей за молодёжную сборную России, в которых он стал автором одного забитого мяча.

Российского игрока нужно уметь уговорить. Чему учит история Сутормина Трансфер кандидата в сборную России – ценный урок для спортивного департамента «Зенита».