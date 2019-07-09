Дзюба попал в сферу интересов «Марселя»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может покинуть Россию в летнее трансферное окно и продолжить карьеру во Франции.



Как сообщает Lephoceen.fr, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Марсель». По информации источника, сегодня, 9 июля, прошла встреча президента провансальцев Жака-Анри Эйро, спортивного директора Андони Субисарреты и агента Жорже Мендеша, который в настоящее время занимается переездом форварда в Европу. При этом помимо Дзюбы обсуждались кандидатуры ещё трёх игроков: нападающих Андре Силвы («Милан») и Ивана Кавалейру («Вулверхэмптон») и защитника «Лацио» Уоллеса.



Ранее стало известно, что Дзюба подписал контракт с компанией Мендеша, чтобы перебраться в Европу. Приоритетным вариантом для россиянина является один из клубов английской Премьер-лиги.

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