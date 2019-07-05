Дзюба сравнил себя с Ибрагимовичем

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о приобретённой со временем универсальности, а также сравнил себя с форвардом «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.



«Мне нравится многогранность, которая у меня появилась весной: в сборной я хищник, располагаюсь в центре, стараюсь не уходить во фланги, там есть люди, которые должны разыгрывать мяч. В «Зените» всё по-другому. Это прикольно – к 30 годам прийти к такой игре. Златан к этому пришёл после 30 – он так играл в «Пари Сен-Жермен», в «Манчестер Юнайтед». Было интересно, смогу ли я подстроиться, как он – очень рад, что вроде как всё получилось», — цитирует Дзюбу Sports.ru.



Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В минувшем сезоне, ставшем для сине-бело-голубых чемпионским, 30-летний нападающий принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 8 голов и 10 результативных передач, став лучшим ассистентом первенства.

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