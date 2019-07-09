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Экс-футболист «Ливерпуля» Морено подписал контракт с «Вильярреалом»

Экс-футболист «Ливерпуля» Морено подписал контракт с «Вильярреалом»
Футбол / Испания 0

Испанский защитник Альберто Морено стал игроком «Вильярреала», сообщает официальный сайт «жёлтой субмарины». Испанскому клубу футболист достался бесплатно — после истечения срока контракта с «Ливерпулем» он пребывал в статусе свободного агента.

Контракт Морено с новым клубом рассчитан на пять лет. Напомним, до перехода в «Ливерпуль» Альберто выступал в чемпионате Испании за «Севилью».

В минувшем сезоне 27-летний футболист провёл три матча в футболке «Ливерпуля» (два в английской Премьер-лиге и один — в Кубке Англии). Невзирая на это, он стал серебряным призёром АПЛ и обладателем кубка Лиги чемпионов — в финале престижных соревнований подопечные Юргена Клоппа оказались сильнее лондонского «Тоттенхэм Хотспур».

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