Экс-футболист «Ливерпуля» Морено подписал контракт с «Вильярреалом»
Испанский защитник Альберто Морено стал игроком «Вильярреала», сообщает официальный сайт «жёлтой субмарины». Испанскому клубу футболист достался бесплатно — после истечения срока контракта с «Ливерпулем» он пребывал в статусе свободного агента.
Контракт Морено с новым клубом рассчитан на пять лет. Напомним, до перехода в «Ливерпуль» Альберто выступал в чемпионате Испании за «Севилью».
В минувшем сезоне 27-летний футболист провёл три матча в футболке «Ливерпуля» (два в английской Премьер-лиге и один — в Кубке Англии). Невзирая на это, он стал серебряным призёром АПЛ и обладателем кубка Лиги чемпионов — в финале престижных соревнований подопечные Юргена Клоппа оказались сильнее лондонского «Тоттенхэм Хотспур».
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