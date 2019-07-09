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Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»

Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» проводит предсезонную встречу с болельщиками. На встречу получил приглашение бывший полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов.

Напомним, Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта. Ситуацию с уходом из команды футболист назвал «неприятной».

32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов стал чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок. Ранее он играл также за «Томь». За сборную России сыграл восемь матчей и забил один гол.

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