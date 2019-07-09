Команда Сегунды B пригласила Гризманна. Её фанаты пишут: «Здесь не место крысам»

Новичок Сегунды B — «Мерида» — сделал предложение французскому нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну, который пока не может перейти в «Барселону».

«Эй, Гризманн, мы скоро начнём предсезонку. Мы будем ждать тебя, пока трансферный рынок не закроется. Тебе будет хорошо жить в Мериде. Подумай об этом. Мы опубликовали для тебя несколько изображений Мериды, на всякий случай. Может быть, они помогут тебе принять решение», — гласит пост в «твиттере» «Мериды».

Не всем фанатам «Мериды» пришлась по душе идея клуба. Болельщики в комментариях называют Гризманна «крысой» из-за решения покинуть «Атлетико» и отмечают, что таким игрокам нет места в их команде.

Напомним, 27-летний Гризманн в конце минувшего сезона объявил о своём уходе из «Атлетико». С 1 июля сумма отступных в его контракте уменьшилась до € 120 млн.