Гилерме: не вижу, чтобы «Локомотив» прилагал усилия меня удержать

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме выразил недовольство тем, как проходят переговоры о продлении контракта, который истекает 31 декабря 2019 года.

«Хочу закончить карьеру в „Локомотиве“, но не всё зависит от меня, к сожалению. Я считаю, что клуб должен прилагать усилия для человека, который играет за команду 12 лет. На данный момент я этого не вижу, как не видел и с Дмитрием Тарасовым», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Гилерме перешёл в «Локомотив» летом 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 1,25 млн. В минувшем сезоне 33-летний вратарь принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 28 голов (1 — автогол), а также получил две жёлтые карточки.