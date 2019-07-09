В «Локомотиве» подчеркнули, что клуб не голосовал за расширение РПЛ

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб был против расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.



«Локомотив голосовал за расширение РПЛ? Это фейк! Мы голосовали против, как и несколько других клубов. Потом была создана комиссия, которой было решено не расширять лигу», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Напомним, 6 июня стало известно, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги проголосовало за увеличение числа участников чемпионата России до 18. На сегодня в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года. Позже стало известно, что в РПЛ отказались от идеи расширения чемпионата и отложили этот вопрос до сезоне-2020/21.