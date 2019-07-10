Левандовски в рамках Bottle Cap Challenge открыл бутылку шампанского

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски принял участие в челлендже под названием Bottle Cap Challenge, по условиям которого нужно открыть бутылку необычным способом. 30-летний поляк ударом ноги открыл бутылку шампанского.

Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» Левандовски.

Роберт перешёл в «Баварию» на правах свободного агента летом 2014 года. Ранее форвард выступал за дортмундскую «Боруссию», «Лех», «Знич», «Легию-2» и «Дельту». Его действующий договор с мюнхенским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Помимо Левандовски, к популярному флешмобу присоединились многие известные спортсмены: бойцы ММА Тони Фергюсон и Сергей Харитонов, хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, чемпион по версии WBA в полутяжёлом весе боксёр Дмитрий Бивол, футболисты Поль Погба и Марко Ройс.

Ройс открыл бутылку в Bottle Cap Challenge, держа во рту соску

Источник: Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2023 года