Левандовски в рамках Bottle Cap Challenge открыл бутылку шампанского

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски принял участие в челлендже под названием Bottle Cap Challenge, по условиям которого нужно открыть бутылку необычным способом. 30-летний поляк ударом ноги открыл бутылку шампанского.
Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» Левандовски.
Роберт перешёл в «Баварию» на правах свободного агента летом 2014 года. Ранее форвард выступал за дортмундскую «Боруссию», «Лех», «Знич», «Легию-2» и «Дельту». Его действующий договор с мюнхенским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.
Помимо Левандовски, к популярному флешмобу присоединились многие известные спортсмены: бойцы ММА Тони Фергюсон и Сергей Харитонов, хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, чемпион по версии WBA в полутяжёлом весе боксёр Дмитрий Бивол, футболисты Поль Погба и Марко Ройс.
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