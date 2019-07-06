Погба принял вызов Ибрагимовича в Bottle Cap Challenge, открыв сразу 2 бутылки

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба присоединился к популярному челленджу под названием Bottle Cap Challenge, по условиям которого нужно открыть бутылку необычным способом. 26-летний француз принял вызов по участию в популярном флешмобе от бывшего одноклубника, а ныне игрока клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, известного своими познаниями в боевых искусствах
При этом Погба усложнил трюк, открыв ударом ноги с разворота сразу две бутылки. Видео хавбек «Манчестер Юнайтед» опубликовал в своём «инстаграме». В комментарии к сообщению в социальной сети Поль поблагодарил Ибрагимовича за вызов.
Ранее в челлендже #bottlecapchallenge приняли участие многие известные спортсмены: бойцы ММА Тони Фергюсон и Сергей Харитонов, хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, чемпион по версии WBA в полутяжёлом весе боксёр Дмитрий Бивол.
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