Министр спорта Беларуси оценил идею объединённого с РПЛ чемпионата

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук высказал мнение по поводу идеи проведения объединённого чемпионата с участием российских клубов и представителя Беларуси.
«Этот вопрос надо изучить. В хоккее мы такой опыт имеем: у нас в чемпионате КХЛ участвует минское „Динамо“. Да, хоккей не футбол. Но посмотрите: даже если мы там занимаем последние места, „Минск-Арена“ всё равно находится в лидерах по посещаемости. Несмотря на поражения нашей команды, люди приходят на трибуны, и им нравится зрелище. А посмотрите последний матч БАТЭ против минского „Динамо“. Сколько там пришло болельщиков? Мало. Хотя это значимый для белорусского футбола матч. Если бы сюда приезжали „Зенит“, ЦСКА, киевское „Динамо“, клубы из Армении и Азербайджана, зрителей на стадионе было бы больше. Это я говорю с позиции болельщика.
А для кого мы проводим соревнования? Для них. Но! Есть и вторая сторона медали. У нас и результаты, выступления должны быть соответствующими. Надо провести анализ, сравнить уровень нашей высшей лиги с российской, понять, сможем ли мы достойно выступать в объединённой лиге, или же придётся смотреть, как толпимся внизу турнирной таблицы. Надо принять взвешенное решение и учесть белорусские интересы. Пока идёт только обсуждение формата и возможностей проведения такого чемпионата", — сказал Ковальчук в эфире «Беларусь 5».
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