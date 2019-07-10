Дивеев: Шарлия — сильный игрок со стержнем, у него хороший отбор

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о новичке московской команды защитнике Звонимире Шарлии.
«Видел его в игре, он мне понравился. У него хороший отбор. По нему сразу видно — мужик. Если врежет, то врежет. Сильный игрок со стержнем», — приводят слова Дивеева «Известия».
22-летний хорватский футболист будет выступать в составе московской команды до конца сезона-2019/20. Также ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.
В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в групповой этап Лиги Европы-2019/20.
Ранее бразильский клуб «Баия», владеющий правами на защитника Родриго Бекао, на официальном сайте объявил о переходе игрока в «Удинезе». Сезон-2018/19 Бекао провёл на правах аренды в московском ЦСКА. 23-летний защитник помог «армейцам» в 36 матчах во всех турнирах. Столичный клуб мог выкупить бразильца, но не сумел договориться с ним о личном контракте.
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