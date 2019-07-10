Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за проблем с трансфером Гризманна

«Барселона» по-прежнему не может осуществить переход нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.



Как сообщает AS, каталонский клуб хотел сегодня, 10 июля, выплатить за футболиста отступные в размере € 120 млн, чтобы уже 12 июля можно было представить его болельщикам, а в начале следующей недели он мог приступить к тренировкам с новыми партнёрами по команде.



Однако у «Барселоны» возникли проблемы с банками, а «Атлетико» отказался от варианта с рассрочкой. Из-за этого пострадали работники клуба, которым задержали выплату зарплаты за июнь на три дня.



Напомним, 27-летний Гризманн в конце минувшего сезона объявил о своём уходе из «Атлетико». С 1 июля сумма отступных в его контракте уменьшилась с € 200 млн до € 120 млн.

Упёртость «Атлетико» может изменить трансферный рынок. И не только в Испании Дело не в Гризманне, а в отношении суперклубов ко всем остальным.