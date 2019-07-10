«Краснодар»: впереди у Классона долгий и сложный процесс восстановления

Получивший в июне серьёзную травму в матче за сборную Швеции атакующий полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прооперирован.

«Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив ФК «Краснодар» желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй. Виктор, мы ждём тебя и верим, что ты сможешь, преодолев все трудности, вернуться на поле ещё более сильным!» — говорится на официальном сайте «горожан».

Классон получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Испанией. В середине первого тайма защитник испанцев Жорди Альба сорвал контратаку шведов, сбив Классона, который после этого не смог продолжить игру.

В минувшем сезоне 27-летний игрок принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 12 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отдал пять результативных передач. Контракт игрока с «быками» действует до лета 2021 года.