«Краснодар»: впереди у Классона долгий и сложный процесс восстановления

Получивший в июне серьёзную травму в матче за сборную Швеции атакующий полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прооперирован.
«Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив ФК «Краснодар» желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй. Виктор, мы ждём тебя и верим, что ты сможешь, преодолев все трудности, вернуться на поле ещё более сильным!» — говорится на официальном сайте «горожан».
Классон получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Испанией. В середине первого тайма защитник испанцев Жорди Альба сорвал контратаку шведов, сбив Классона, который после этого не смог продолжить игру.
В минувшем сезоне 27-летний игрок принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 12 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отдал пять результативных передач. Контракт игрока с «быками» действует до лета 2021 года.
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