Футболист Смолов объяснил, почему поддержал журналиста Голунова

Нападающий сборной России и «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал тот факт, что оказал поддержку журналисту Ивану Голунову.
«Почему решил поддержать журналиста Голунова? Для меня дико, что в 2019 году у нас в стране до сих пор происходят такие ситуации.
Что касается моего интереса к подобным новостям, футбол – это какой-то промежуток жизни. Карьера когда-то закончится. Я живу в стране и являюсь её патриотом. Для меня важно, что у нас происходит, к чему всё движется. Поэтому и интересуюсь политикой.
Совместная фотография с Владимиром Путиным? Эта фотография – подарок от близкого человека. Мы обсудили и пришли к тому, что этот момент нужно повесить дома как память не столько о встрече, сколько о том, чего добилась сборная. Мои слова про то, что я бы проголосовал за Путина? Зачем говорить о прошлом, если сейчас лучше думать о нашем будущем!» — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Голунов работает журналистом в интернет-издании «Медуза». 6 июня он был задержан по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков. Обвинения в адрес журналиста вызвали бурную реакцию у его коллег и правозащитников. Ранее одиночные пикеты в поддержку Голунова проводились в Москве у главного управления МВД и возле Никулинского суда. 11 июня МВД прекратило уголовное преследование Голунова.
Смолов опубликовал в сторис своего «инстаграма» фото Голунова с подписью «НЕ Fair Play».
Полное интервью с Фёдором Смоловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 10 июля 2019
-
18:04
-
17:48
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:11
-
16:41
-
16:40
-
16:23
-
16:21
-
16:13
-
16:04
-
15:47
-
15:44
-
15:37
-
15:28
-
15:22
-
15:10
-
15:03
-
14:36
-
14:34
-
14:21
-
14:08
-
14:07
-
13:40
-
13:24
-
13:17
-
13:06
-
13:01
-
12:41
-
12:37
-
12:34
-
12:24