УФСИН: в колонии Кокорина и Мамаева был не побег, а самовольный уход из участка

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Белгородской области опровергает факт побега из исправительной колонии, в которой содержатся российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.



«10 июля в телеграм-канале «Белгород № 1» появилась информация о побеге двух осуждённых с территории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, которая была продублирована в ряде СМИ. Указанная информация является недостоверной и не соответствует действительности. Побегов из исправительных учреждений Белгородской области не допущено.



Также сообщаем, что 10 июля в первой половине дня двое осуждённых к принудительным работам самовольно покинули расположение участка, функционирующего как исправительный центр, при ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области. Принудительные работы являются видом наказания, не связанным с лишением свободы.



Действия осуждённых квалифицируются как уклонение от отбывания наказания в виде принудительных работ и не являются побегом из мест лишения свободы. В соответствии со статьей 60.17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, пунктом 6 статьи 53.1 Уголовного кодекса РФ осуждённым, уклоняющимся от отбывания принудительных работ, неотбытая часть наказания заменяется лишением свободы», — сообщает пресс-служба УФСИН по Белгородской области.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. В ИК-4 были отправлены братья Кокорины и Мамаев. Протасовицкий же был переведён в другую колонию.