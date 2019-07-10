Юрист о травме Тарасова: по правилам работодатель оплачивает расходы на лечение

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал спор Дмитрия Тарасова и ФК «Локомотив». Напомним, футболист заявил, что лечит травму ноги за собственные деньги, тогда как клуб отказывается делать это за свой счёт.

«По общему правилу, любому работнику, который получил травму на производстве, работодатель оплачивает все расходы на лечение и реабилитацию. В контракте могут быть вопросы по сумме, что-то ещё — здесь можно только догадываться, ведь нюансов может быть много. Главный вопрос — когда получена травма.

Не зная текст контракта, при прочих равных, Тарасов прав, но нюансов, которых не знает широкая публика, мы тоже не знаем», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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