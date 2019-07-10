Тарасов: сказал, что клуб оплатит операцию. Мне ответили: «С какой стати?»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о деталях расставания с клубом. Напомним, «Локо» принял решение не продлевать контракт с игроком, который на момент завершения соглашения был травмирован. Тарасов вынужден лечиться за собственные деньги.



«Всегда слышу, что кричат болельщики. Это гонит вперёд, заводит. Сумасшедший адреналин. А когда не слышишь — ругаешься, мол, почему молчат. А мы-то не знаем всей этой кухни, потом узнаём, что есть проблемы. А как болельщикам ещё доказывать руководству? Только через такие вещи.



Хочу поблагодарить «Локомотив», болельщиков за весь этот период. Для меня это было лучшее время. Отдельное спасибо Юрию Павловичу Сёмину. Этот человек привёл меня в «Локомотив». Может, у нас были какие-то недопонимания, но это в прошлом. Очень благодарен ему. В дальнейшем, думаю, у нас будут дружеские отношения.



Мне вопрос в лоб задали: «А кто тебе операцию будет оплачивать?» И тут я думал, что провалюсь. У меня давление то ли поднялось, то ли упало. Я был в шоке, ответил, что клуб будет оплачивать операцию. Мне сказали: «С какой стати?» Я ответил, что мы разговаривали две недели назад про реабилитацию. У вас контракт с этой клиникой. Я сделал эту операцию в период своего действующего контракта. Цена операции — € 10 тысяч», — заявил Тарасов в ролике на канале «T-killah» в Youtube.

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