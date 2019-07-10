Гинер-старший будет контролировать материнскую компанию ЦСКА вместо сына
Президент ЦСКА Евгений Гинер получил контроль над британской компанией Bluecastle Enterprises, которая владеет «армейским» клубом. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на записи в британском корпоративном реестре.
Напомним, ранее стало известно, что сын Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром Bluecastle Enterprises. Теперь же не менее 75% акций компании перешли под контроль нынешнего президента ЦСКА.
Гинер-старший стал президентом ЦСКА в феврале 2001 года. Уже тогда Bluecastle Enterprises владела 49% акций клуба. Единственным владельцем клуба британская компания стала в 2013 году.
Минувший сезон ЦСКА завершил на 4-м месте в Российской Премьер-Лиге. В 30 матчах чемпионата страны «армейцы» набрали 51 очко.
Сын Гинера перестал контролировать материнскую компанию ЦСКА
- 10 июля 2019
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